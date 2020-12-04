  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا

السبت 05 ديسمبر 2020 04:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا



طهران/سما/

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف برلين بممارسة "التمييز الحقير" على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن عدم إدراج السلطات الألمانية فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا.

ونشر ظريف رابط خبر على حسابه في "تويتر" يتحدث عن نية ألمانيا إدراج إسرائيل ضمن برنامج التطعيم الأوروبي ضد كورونا، واستثناء فلسطين من ذلك.

وقال في تغريدته مخاطبا نظيره الألماني هايكو ماس: "قبل الحديث عما يجب على إيران فعله، كفوا عن هذا التمييز الخسيس بخصوص كورونا".

واتهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بتقديم "دعم مطلق للإرهاب الإسرائيلي"، داعيا هذه الدول "للوفاء بالتزاماتها بقرار مجلس الأمن رقم 2231، ووضع حد لانتهاكاتها للاتفاق النووي، ووقف تصرفاتها الضارة في منطقتنا".


 

#محمد جواد ظريف #ايران #طهران #فلسطين #ألمانيا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الحلقة 15 و 16

يديعوت تكشف : الموساد سجل مكالمة للعالم النووي الإيراني فخري زاده وهذا ما جاء فيها ..

غانتس: سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في غزة عن طريق إخراج عمال ومناطق صناعية مقابل تلك الشروط ..

سعر صرف الدولار يواصل الانخفاض مقابل الشيقل

قوات الإحتلال تعتقل قائد كتائب شهداء الاقصى مؤيد الالفي في نابلس

سبب وفاة عبد العزيز الشايع في الكويت .. السيرة الذاتية

الأخبار الرئيسية

ايران

إعلام اسرائيلي يتساءل: هل ستجد تل أبيب نفسها وحيدة أمام إيران؟

ابو مرزوق: رسالة منسق الاحتلال كميل أبو ركن أضرت بالسلطة.. واسرائيل ربحت مرتين!

وزير خارجية أمريكا: تحركنا من أجل جلب السلام والازدهار للمنطقة بما في ذلك للفلسطينيين

صحة غزة: ٩٠% من المناطق المأهولة بالسكان مصنفة "حمراء".. وقد نصل للإغلاق الشامل المشدد

الصحة: استشهاد طفل (13 عاما) برصاص الاحتلال في قرية المغير