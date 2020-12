ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف برلين بممارسة "التمييز الحقير" على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن عدم إدراج السلطات الألمانية فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا.

ونشر ظريف رابط خبر على حسابه في "تويتر" يتحدث عن نية ألمانيا إدراج إسرائيل ضمن برنامج التطعيم الأوروبي ضد كورونا، واستثناء فلسطين من ذلك.

وقال في تغريدته مخاطبا نظيره الألماني هايكو ماس: "قبل الحديث عما يجب على إيران فعله، كفوا عن هذا التمييز الخسيس بخصوص كورونا".

واتهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بتقديم "دعم مطلق للإرهاب الإسرائيلي"، داعيا هذه الدول "للوفاء بالتزاماتها بقرار مجلس الأمن رقم 2231، ووضع حد لانتهاكاتها للاتفاق النووي، ووقف تصرفاتها الضارة في منطقتنا".

Here's what @HeikoMaas & E3 must do before speaking abt what Iran should do:



Stop despicable #CovidApartheid

Honor your obligations under UNSCR2231 & stop violating JCPOA

End YOUR malign behavior in OUR region: $100B arms sales to Persian Gulf & blind support for Israel terror. pic.twitter.com/3I7E6sUd08