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حقيقة وفاة صباح فخري الفنان السوري الكبير

السبت 05 ديسمبر 2020 01:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة وفاة صباح فخري الفنان السوري الكبير



دمشق / سما

كشفت مصادر فنية، حقيقة الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الفنان صباح فخري المطرب السوري الكبير بعد معاناة مع المرض.

وتداولت صفحات على موقع فيسبوك وانستغرام، نبأ وفاة صباح فخري (صباح الدين أبو قوس) أحد أبرز أعلام الموسيقى والغناء في سوريا والوطن العربي، عن عمر ناهز 87 عاما.

وأكدت المصادر الفنية السورية أن ما يتم تداوله على المنصات الاجتماعية بشأن وفاة المغني صباح فخري أو تدهور حالته الصحية "غير دقيق حتى اللحظة"، مشيرة إلى أن صحته جيدة.

كما تابعت وكالة سما، المنصات الرسمية المقربة من المطرب السوري وجميع الصفحات الفنية الموثوقة، إذ تبين أنها لم تنشر أي أخبار حول تطورات الحالة الصحية للفنان صباح فخري.

من هو صباح فخري: 

الجدير بالذكر أن صباح فخري من أعلام الموسيقى الشرقية، وهو من مواليد حلب بتاريخ 2 آيار / مايو 1933 ميلادي، وأصبح أحد أبرز المطربين في بلاده والدول العربية والعالم أيضا.

وحصل الفنان صباح الذي اكتسب اسم عائلته المشهور من الأستاذ فخري البارودي الذي اكتشف موهبته، على العشرات من الألقاب والجوائز وشهادات التكريم من مختلف البلدان العربية.

وتولى صباح فخري جملة من المناصب المهمة، أبرزها نقيب الفنانيين السوريين، ونائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، وعضو مجلس النواب السوري، وعضو لجنة مهرجان المحبة والأغنية السورية.

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