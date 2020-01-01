الجامعة الإسلامية تصدر تنويهاً مهما لطلبتها بعد قرار الإغلاق

غزة / سما /

أصدرت الجامعة الإسلامية بغزة، صباح اليوم الجمعة، تنويهاً هاماً لطلبتها، عقب قرار اللجنة الحكومية في غزة، إغلاق الجامعات.

وذكرت الجامعة في تصريح صحفي ، "نظرًا للظروف الناشئة عن تفشي الوباء وحرصًا على صحة وسلامة الطلبة وأهلهم والعاملين وجميع أبناء شعبنا، حيث أن الجامعة قد أنجزت تدريس معظم المقررات العملية للفصل الدراسي الحالي 2020-2021 وتدريس العديد من متطلبات التخصص وجاهيًا بالجامعة لطلبة السنة الأولى، فإن الجامعة تعلن لطلبتها ما يلي:.

أولاً : "انتهاء المحاضرات الوجاهية مع الاستمرار في التعليم الإلكتروني لإنهاء ما تبقى من المقررات الدراسية النظرية والعملية".

ثانياً: "ضرورة متابعة الطلبة لتعليمات الشؤون الأكاديمية بشأن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021".

ثالثاً: "استمرار خدمة الطوارئ في مقر الجامعة الرئيس وكذلك في فرع كلية الطب وفرع الجنوب لإنجاز المعاملات الضرورية للطلبة والخريجين وذلك أسبوعيًا من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا".