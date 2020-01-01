  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تيسير خالد يدعو مملكة البحرين للتفكير في عواقب تصرفاتها

الخميس 03 ديسمبر 2020 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيسير خالد يدعو مملكة البحرين للتفكير في عواقب تصرفاتها



رام الله / سما /

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي مملكة البحرين الى التفكير في عواقب تصرفاتها وموقفها من منتجات المستوطنات، التي تلحق أفدح الأضرار بحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.
 
وأضاف" تغيرت الاحوال وانقلبت الموازين على نحو يثير الغضب، فقد قال الصحفي الإسرائيلي رافايل أهرين، ان البحرين لن تضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات.

وتابع" أخبرني  وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني، أن البحرين لن تميز بين المنتجات الإسرائيلية وبضائع المستوطنات، بمعنى آخر، لا توجد ملصقات على البضائع من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، الوزير البحريني لم ينف الخبر".
 
وختم خالد مدونته قائلا: "الوزير البحريني لم ينف الخبر، ما يثير الاستنكار والغضب، دول الاتحاد الاوروبي لا تفعل ذلك، هذا لم يعد تطبيعا فحسب بل وحدة حال وتشجيع للاحتلال".

#تيسير خالد #منظمة التحرير #البحرين #منتجات المستوطنات

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 25 الخامسة والعشرون

ملخص أهداف مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2020

ملخص أهداف مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2020

صورة : تفاصيل وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

فيديو .. ريهام سعيد تعذب ثعلبا خلال حلقة صيد الحيوانات في صبايا الخير

لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا .. وفد طبي من منظمة إسرائيلية يضم 12 طبيبا يصل غزة اليوم

مدير CIA السابق: نتنياهو خبيث وبدون مبادي أخلاق.. وسياسة اسرائيل تجاه الفلسطينيين لن تستمر طويلا!

الأخبار الرئيسية

الرئيس

اعلام اسرائيلي يتساءل: ما الذي يسيطر على المشهد الفلسطيني.. غير “الصمت”؟

صحة غزة تحذر: نحن أمام موجة جديدة من جائحة كورورنا..ونسبة الإصابة بالفيروس من سن (18 - 50) عاماً 60%

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة: اغلاق المساجد والمدارس وحظر تجوال يومي الجمعة والسبت

حماس : موقف البحرين مؤشر على حالة السقوط والاصطفاف مع الاحتلال ضد فلسطين

اسرائيل توضح تفاصيل آلية اصدار التصاريح الجديدة..