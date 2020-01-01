تيسير خالد يدعو مملكة البحرين للتفكير في عواقب تصرفاتها

رام الله / سما /

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي مملكة البحرين الى التفكير في عواقب تصرفاتها وموقفها من منتجات المستوطنات، التي تلحق أفدح الأضرار بحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.



وأضاف" تغيرت الاحوال وانقلبت الموازين على نحو يثير الغضب، فقد قال الصحفي الإسرائيلي رافايل أهرين، ان البحرين لن تضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات.

وتابع" أخبرني وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني، أن البحرين لن تميز بين المنتجات الإسرائيلية وبضائع المستوطنات، بمعنى آخر، لا توجد ملصقات على البضائع من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، الوزير البحريني لم ينف الخبر".



وختم خالد مدونته قائلا: "الوزير البحريني لم ينف الخبر، ما يثير الاستنكار والغضب، دول الاتحاد الاوروبي لا تفعل ذلك، هذا لم يعد تطبيعا فحسب بل وحدة حال وتشجيع للاحتلال".