صحة غزة تحذر: نحن أمام موجة جديدة من جائحة كورورنا..ونسبة الإصابة بالفيروس من سن (18 - 50) عاماً 60%

غزة / سما /

أكد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، د. اشرف القدرة مساء اليوم الخميس أن قطاع غزة أمام موجة جديدة من جائحة كورورنا، مؤكداً بأن الوضع الوبائي في مرحلة عالية من الخطورة.

و أوضح القدرة في حديث له خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارتا الصحة و الداخلية بغزة حول الاجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، أن 50% من الإصابات كان سببها الأسواق وبيوت العزاء والأفراح، و أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا من سن 18 عاماً حتى 50 عاماً بلغت 60% من إجمالي الإصابات في قطاع غزة.

و لفت الناطق باسم الصحة الى أن الأعداد التي بحاجة لرعاية طبية تشغل 61% من القدرة السريرية في المشافي، مشيراً الى أن وزارته تعمل على رفع أسرة العناية المركزة إلى 200 سرير بعد رفعها سابقا من 100 سرير إلى 150 بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير في قطاع غزة.

و أكد القدرة بأن التزايد المستمر من الإصابات كان سببه الاسواق والأفراح وبيوت العزاء، و أن قطاع غزة أمام زيادة مضطردة سواء في المخالطين أو الإصابات بالفيروس.