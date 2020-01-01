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داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة: اغلاق المساجد والمدارس وحظر تجوال يومي الجمعة والسبت

الخميس 03 ديسمبر 2020 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة: اغلاق المساجد والمدارس وحظر تجوال يومي الجمعة والسبت



غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، مساء اليوم الخميس،  إنه في ضوء تقييم الحالة الوبائية، وإجراءات مواجهة فيروس (كورونا) في قطاع غزة، وارتفاع أعداد الإصابات وحالات الوفاة، فقد جرى تقييم كافة المعطيات والمستجدات، وتم دراسة كافة الخيارات لمواجهة ذلك بما فيها خيار الإغلاق الشامل باعتباره الحل الأخير الذي نسعى لتجنبه حالياً.

وأضاف البزم أنه تقرر إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل، اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة.

كما  تقرر فرض حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 كانون الأول/ديسمبر، وحتى نهاية الشهر الجاري.

ووفق البزم، تقرر فرض حظر التجوال المسائي يومياً بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، اعتباراً من يوم السبت 5 كانون الأول/ديسمبر، ويكون إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءاً من 6:00 مساء يومياً.

وتابع البزم: سكون هناك استمرار منع الأسواق الشعبية الأسبوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الاعتيادية، ومنع الازدحام، والمحافظة على إجراءات السلامة والوقاية.

ودعا البزم المواطنين ومقدمي الخدمة في القطاعات كافة إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية والإجراءات المتخذة؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، وإن كل من يخالف الإجراءات الوقائية سيخضع للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
 

#غزة #وزارة الداخلية #فيروس كورونا #اجراءات احترازية #اغلاق

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