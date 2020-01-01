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حماس : موقف البحرين مؤشر على حالة السقوط والاصطفاف مع الاحتلال ضد فلسطين

الخميس 03 ديسمبر 2020 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : موقف البحرين مؤشر على حالة السقوط والاصطفاف مع الاحتلال ضد فلسطين



غزة/سما/

قال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس: إنّ تصريحات وزير التجارة البحريني بأن بلاده ستتعامل مع منتجات المستوطنات؛ تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

كما عد أبو زهري، في بيان له الخميس، هذه التصريحات مؤشراً على حالة السقوط والاصطفاف مع الاحتلال ضد فلسطين.

ودعا الشعب البحريني إلى الضغط على حكومته للتراجع عن هذه المواقف الذليلة والمعادية للشعب الفلسطيني.

وكان وزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني قال: إن البحرين لن تميّز بين منتجات من "إسرائيل" وتلك المصنوعة في المستوطنات في الضفة الغربية، وستتعامل مع جميع هذه المنتجات على أنها إسرائيلية، حسبما نقل عنه المحلل السياسي لموقع "واللا" الإلكتروني، باراك رافيد.

وأضاف الزياني، خلال إحاطة لصحافيين من "إسرائيل" التي يزورها اليوم، الخميس، أن البحرين تريد أن تستثمر شركات "إسرائيل" فيها، وأن يوقعوا على صفقات مع شركات بحرينية، مشددا على أنه لن تكون أي قيود على ذلك.

#حماس #سامي أبو زهري #اسرائيل

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