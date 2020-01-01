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رئيس الوزراء: مصر وفلسطين برؤية واحدة لمواجهة المرحلة المقبلة وتحدياتها

الخميس 03 ديسمبر 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: مصر وفلسطين برؤية واحدة لمواجهة المرحلة المقبلة وتحدياتها



رام الله /سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، بمكتبه في مدينة رام الله، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى دولة فلسطين طارق طايل، لمناسبة تسلمه مهام عمله، حيث تمنى له التوفيق في مهامه، ووضعه في صورة المستجدات السياسية والاقتصادية.

وشدد اشتية على متانة العلاقات الأخوية الفلسطينية المصرية، وأعرب عن تقدير القيادة الفلسطينية للدور الهام الذي تقوم به مصر في رعاية المصالحة الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية.

وأثنى رئيس الوزراء على الاجتماع المميز الذي جمع سيادة الرئيس محمود عباس مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة مؤخرا، معتبرا أن الاجتماع عكس الانسجام بين المواقف الفلسطينية المصرية ووحدة الرؤية لمواجهة المرحلة المقبلة وتحدياتها.

من جانب آخر، بحث اشتية مع السفير المصري إمكانية تعزيز الجهد الدولي لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، والتي تشمل التزامات تنتهكها إسرائيل بالبناء الاستيطاني والاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات، وحصار قطاع غزة وعزل القدس وغيرها.

بدوره، أكد السفير المصري وقوف بلاده، حكومة وشعبا، إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل التحرر والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، واستمرارها برعاية جهود المصالحة الفلسطينية وتقريب وجهات النظر ما بين الدول العربية.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #مصر

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