رشيدة طليب تحذف تغريدة لها حول فلسطين عن تويتر ..هذا ما جاء فيها ..

رام الله / سما /

حذفت النائبة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب عن موقعها على تويتر تغريدة قالت فيها "من النهر إلى البحر، ستكون فلسطين حرة".

وكانت طليب، وهي من أصول فلسطينية، قد كتبت التغريدة في مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، مع صورة لملصق بمناسبة اليوم.

ولاقت التغريدة احتجاجاً من قبل المجموعات الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بذريعة أن التغريدة تدعو إلى القضاء على إسرائيل.

وقد قامت طليب إثر الاحتجاجات بحذف التغريدة، خاصة وأنها تعرضت في وقت سابق لسلسلة من الانتقادات بسبب تغريدات اعتبرتها مجموعات صهيونية معادية للسامية.