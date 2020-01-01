  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستشار وزير الصحة: الوضع الوبائي في قطاع غزة كارثي وندعو الى الاغلاق الشامل لمدة 14 يوم

الخميس 03 ديسمبر 2020 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار وزير الصحة: الوضع الوبائي في قطاع غزة كارثي وندعو الى الاغلاق الشامل لمدة 14 يوم



غزة/سما/

قال مستشار وزير الصحة الدكتور فتحي أبو وردة في حديثه لاذاعة صوت فلسطين أن  المنحني الوبائي في تصاعد كبير و خطير وأعداد الاصابات تزداد بنسبة كبيرة .

و اضاف أن معدل سحب العينات يتراوح من 2000 الي 3000 عينة تقريبا يوميا ،وتصل معدل الاصابات من 700 الي 800  اصابة  وهو عدد كبير جدا مقارنة بعدد المسحات.


وعند سؤاله عن تدابير وزارة الصحة للبروتوكول  الجديد  قال من الواجب ان نقلل من عدد المسحات التي لاتكفي لجميع السكان .

و وتابع قائلا :" طالبنا بالاغلاق الذكي للمناطق المسجلة حمراء ولكن للأسف اصبحت كل المناطق حمراء من شمال بيت حنون حتى رفح .

ودعا ابو وردة الى  الاغلاق الشامل لمدة 14 يوم وان نقلل من  حدة عدد الاصابات وخاصة ان المستشفيات امتلأت  بالمرضى وان نعطي الطواقم الطبية فرصة  لتقليل عدد المصابين .

#فتحي أبو وردة #غزة #قطاع غزة #فلسطين #فيروس كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11 -الاستعلام الحكومي

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية 2020

سبب وفاة حسن خليفة خبير الأعشاب الأردني .. السيرة الذاتية

غزة: تعليمات هامة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بالقطاع

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 25 الخامسة والعشرون

صورة .. حقيقة خبر وفاة الشيخ يوسف القرضاوي في قطر

سلطة النقد توضح آلية خصم أقساط قروض الموظفين من المستحقات وراتب شهر 11

الأخبار الرئيسية

اللجان الطبية بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

حماس تكشف عن "العقدة الأساسية" في كل جولات المصالحة الفلسطينية

"الشجاعةَ صبرُ ساعة".. الرئيس عباس: سنوفر لشعبنا لقاح فيروس كورونا بأعداد كبيرة

860x484 (81)

في أخر محاولة لمنع الانتخابات.. نتنياهو يدعو غانتس للوحدة.. والاخير يرد!

الرئيس يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من غد الخميس