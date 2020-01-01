مستشار وزير الصحة: الوضع الوبائي في قطاع غزة كارثي وندعو الى الاغلاق الشامل لمدة 14 يوم

غزة/سما/

قال مستشار وزير الصحة الدكتور فتحي أبو وردة في حديثه لاذاعة صوت فلسطين أن المنحني الوبائي في تصاعد كبير و خطير وأعداد الاصابات تزداد بنسبة كبيرة .

و اضاف أن معدل سحب العينات يتراوح من 2000 الي 3000 عينة تقريبا يوميا ،وتصل معدل الاصابات من 700 الي 800 اصابة وهو عدد كبير جدا مقارنة بعدد المسحات.



وعند سؤاله عن تدابير وزارة الصحة للبروتوكول الجديد قال من الواجب ان نقلل من عدد المسحات التي لاتكفي لجميع السكان .

و وتابع قائلا :" طالبنا بالاغلاق الذكي للمناطق المسجلة حمراء ولكن للأسف اصبحت كل المناطق حمراء من شمال بيت حنون حتى رفح .

ودعا ابو وردة الى الاغلاق الشامل لمدة 14 يوم وان نقلل من حدة عدد الاصابات وخاصة ان المستشفيات امتلأت بالمرضى وان نعطي الطواقم الطبية فرصة لتقليل عدد المصابين .