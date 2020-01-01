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رابط النتائج : موعد نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2020 في ليبيا

الخميس 03 ديسمبر 2020 01:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط النتائج : موعد نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2020 في ليبيا



طرابلس / سما

كشفت مصادر تربوية ليبية، يوم الخميس 3 ديسمبر / كانون أول، عن موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة 2020 في ليبيا لجميع طلاب وطالبات الفرع العلمي والأدبي.

وأفادت المصادر التربوية نقلا عن مسؤول في المركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بأن موعد نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2019 - 2020 سيكون أواخر الأسبوع المقبل.

وذكرت أن وزارة التربية والتعليم الليبية تعتزم عقد مؤتمر صحفي قبل نهاية الأسبوع القادم؛ من أجل الإعلان عن أوائل الثانوية العامة ونسب النجاح في العام الدراسي 2020.

رابط نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا 2020: اضغط هنا

ولفتت إلى استمرار عمليات الفرز والتدقيق والمعاينة والمراجعة عقب نهاية أعمال التصحيح في المراكز المعتمدة لدى وزارة التربية، متمنية التوفيق والنجاح للطالبات والطلاب.

وبينت المصادر أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية العامة لشعبة الفرع الأدبي والعلمي عن طريق زيارة رابط موقع المركز الوطني للاختبارات في ليبيا.

وكان وزير التربية برفقة عدد من المسؤولين بالوزارة عن قسم الامتحانات، قد أجروا زيارات يومية على مراكز تقديم الاختبارات؛ من أجل تفقد سير العملية حتى النهاية.

يشار إلى أن نتيجة الشهادة الثانوية تأتي هذا العام في وقت يواصل طلاب المرحلة الإعدادية تقديم الامتحانات النهائية داخل اللجان المركزية في كل المناطق والمحافظات الليبية.

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