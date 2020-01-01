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شاهد .. لي بنت أحمد حلمي ومنى زكي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي 2020

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. لي بنت أحمد حلمي ومنى زكي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي 2020



القاهرة / سما

خطفت لي لي بنت الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي، يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، الأنظار بظهورها للمرة الأولى على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.

وتفاجأ المتابعون بصور لي لي بنت أحمد حلمي ومنى زكي الكبرى أثناء مشاركتها لأول مرة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، إذ لم يسبق لها أن رافقتهما في مثل هذه المناسبة الدولية السنوية.

وتألقت ابنة الفنانين البارزين منى وأحمد في إطلالتها الأولى، إذ وجدت مشاركتها تفاعلا واسعا من متابعي الصفحات الفنية على وسائل التواصل الاجتماعي المصرية والعربية.

وذكرت مصادر فنية أن "هذا الظهور الأول لابنة أحمد حلمي في المهرجانات السينمائية لا سيما مهرجان القاهرة الدولي"، موضحة أنها ارتدي أزياء زرقاء طويلة عليها رسومات ملونة.

وكانت "لي لي" الفتاة الأصغر التي حضرت افتتاحية مهرجان القاهرة، إذ لم يعتد الفنانون على مرافقة أبنائهم إلى المهرجانات بل الاكتفاء في غالب الأحيان بالزوجة أو بدونها.

وظهرت لي لي بنت منى زكي الفترة الأخيرة الماضية، في عدد من البرامج على الفضائيات المصرية وحساباتها بمواقع التواصل، من بوابة الرسم الذي تتخذه موهبة لها منذ طفولتها.

يشار إلى أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020 لاقى ردود فعل غاضبة من المتابعين؛ بسبب عدم التزام أي من الفنانين الذين حضروا بالإجراءات الوقائية، ما ينذر بتكرار سيناريو مهرجان الجونة.

 

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ابنة منى زكي واحمد حلمي (2)
ابنة منى زكي واحمد حلمي (1)
ابنة أحمد حلمي ومنى زكي

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