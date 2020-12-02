فيديو مؤثر .. رد ولد هند القحطاني الخامس يتصدر تويتر

الرياض / سما

تصدر رد ولد هند القحطاني الخامس "عبدالله" موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية بعد أيام من زعمه أنه نجل مشهورة سناب شات السعودية ولا يعترف بها وتصرفاتها الطائشة.

وانتقد الشاب عبدالله الذي يقول إنه "ابن هند القحطاني الخامس"، جميع النشطاء الذين سخروا منه على المنصات الاجتماعية، عقب حديثه عن علاقته الحالية والسابقة مع "والدته". كما يتحدث.

وقال عبدالله : "أنا عانيت أمس من التنمر، وما زلت على قيد الحياة وأتنفس رغم كل إلي حصلي، أي إنسان يتحمل كل هذا عشان مقطع تسرب بالخطأ ولم أشعر به ولا يدري عنه أي شيء".

وأضاف : "راح أرفع قضية على كل من شتمني أمس وتنمر على شكلي. المقطع كان قديم وكنت وقتها تعبان فيني مرض الملطومه. أنا شهيد التنمر أكثر واحد تضررت منكم كشعب".

#رد_ولد_هند_القحطاني_الخامس ????ترا جد كلامه وعنده اضطرابات نفسيه هو ما يعرف يتكلم بس احس فعلا مظلوم ويعاني من شي حرام عليكم لا تفترون عليه قبل فتره صور لنا الادويه ويحاول يتعالج الله يشفيه ???? pic.twitter.com/6G8j8ClKLV — morv (@morval777) December 2, 2020

وتفاعل المغردون مع فيديو عبدالله القحطاني الجديد، إذ انقسموا ما بين استمرار السخرية والتشكيك في صحة ادعائه وحالته النفسية، وآخرين صدقوا حديثه وأنه ابن المشهورة هند المقيمة في أمريكا.

وقالت إحدى المتابعات : "ترا جد كلامه وعنده اضطرابات نفسية. هو ما يعرف يتكلم بس أحس فعلا مظلوم ويعاني من شيء. حرام عليكم لا تفترون عليه. قبل فترة صور لنا الأدويه ويحاول يتعالج الله يشفيه".

وكان عبدالله قد ظهر بمقطع فيديو مثير للجدل قبل عدة أيام، قال فيه إنه ابن هند القحطاني، موجها انتقادات شديدة اللهجة لها وتصرفاتها التي لا تمثله، وأنه يرفض أي أموال ترسلها له لأن مصدرها مجهول.