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موعد ومكان زواج الفنانة أمينة خليل وعمر طه .. من هو ؟

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومكان زواج الفنانة أمينة خليل وعمر طه .. من هو ؟



القاهرة / سما

كشفت مصادر فنية مصرية، يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، عن موعد ومكان حفل زواج الفنانة أمينة خليل ورجل الأعمال المعروف عمر طه الذي يعمل في مجال الهندسة المعمارية.

وذكرت المصادر أن حفل زواج أمينة خليل وعمر طه سيجري في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الجونة يوم الجمعة القادم الرابع من ديسمبر / كانون أول، بحضور عدد من الفنانيين والمقربين.

وكانت حفل زفاف أمينة خليل قد تأجل مؤخرا بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث تعافت منه منذ ما يزيد عن أربعة أسابيع بعد معاناة قصيرة استمرت نحو أربعة عشر يوما متواصلا.

من هو عمر طه زوج أمينة خليل:

حسب المصادر، فإن عمر طه هو رجل الأعمال ومهندس معماري من مواليد عام 1970 ميلادي ويكبر الفنانة أمينة خليل بنحو تسعة أعوام؛ إذ أنها مولودة بشهر تشرين أول 1988 بمصر.

وفي سياق منفصل، أشارت المصادر إلى أنه من المقرر ظهور أمينة خلال ضمن مسلسلات شهر رمضان 2021 من خلال مسلسل حول قضايا المرأة، لم يتم الاستقرار على اسمه بعد.

وكتب مسلسل أمينة خليل في رمضان القادم، المؤلفة مريم نعوم، ويخرجه كريم الشناوي وإنتاج عبدالله أبو الفتوح الذي أنتج لها مسلسل (ليه لأ) الذي عرض بعد نهاية الشهر الفضيل الماضي.

ورغم عدم عرضه في السباق الرمضاني بسبب تأخر التصوير والإنتاج نتيجة الجائحة الصحية، إلا أن "ليه لأ" لأمينة خليل وشيرين رضا وهالة صدقي حقق نجاحا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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