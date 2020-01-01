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كلوب: لاعبان من فريقنا لعبا مصابين ضد أياكس

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب: لاعبان من فريقنا لعبا مصابين ضد أياكس



وكالات / سما /

قال مدرب ليفربول ، يورجن كلوب ، إن أندي روبرتسون وجوردان هيندرسون شاركا في المباراة التي فاز بها الفريق على أياكس أمستردام بهدف نظيف، رغم معاناتهما من الإصابة.

وقال المدرب الألماني عقب اللقاء: “لست متفاجئاً من النتيجة، كانت مباراة مفتوحة وأنا سعيد للغاية بالسلوك والشخصية التي أظهرناها، دافعنا بصورة جيدة وهذا كان أمراً مهماً للغاية، كنا نهاجم وكانت هنالك هجمات مضادة علينا، وتوجب علينا الدفاع بقوة، أياكس كانوا مركزين طوال اللقاء”.

وتابع: “لو سألني أحد عن الاختيار بين المباريات بلا جمهور التي لعبناها سأختار هذه، فزنا 1/0، روبرتسون لعب وهو مُصاب وهندرسون كان يشعر بألم وفينالدوم لعب عدة أدوار، كما أننا حسمنا الصدارة رغم الوضعية التي نعيشها”.

وأوضح: “هندرسون وروبرتسون لعبا طوال اللقاء، أنا أفترض أنهما بخير لكن لا أعلم المزيد عن حالتهما بعد، أنا متفائل، إصابتهما مشكلة للأيام القادمة وليس لهذه الليلة، سنرى حالتهما لاحقاً”.

وعن الحارس كويمين كيليهير، قال كلوب: “كان من السهل عليّ اختياره الليلة، لكن أدريان قام بعمل جيد لنا أيضاً، لا ننسى السوبر الأوروبي وغيرها، لكن الليلة كنا بحاجة لحارس من نوعية كيليهير، إنه لاعب كرة قدم مميز وأردنا استغلال قدرته على التمرير بسبب ضغط أياكس”.

واختتم تصريحاته بالحديث عن هدف جونز، حيث قال: “بصدق، كانت عرضية جيدة من نيكو، كانت مخادعة لحارس أياكس، عادةً لا يتفاعل اللاعبين مع عرضية بحالة كتلك لكن كورتيس سجلها بطريقة رائعة، عليّ رؤية الهدف مجدداً”.

#يورجن كلوب #ليفربول #أياكس #دوري أبطال أوروبا

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