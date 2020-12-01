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قصة وموعد عرض فيلم رولم السعودي على شاهد vip

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصة وموعد عرض فيلم رولم السعودي على شاهد vip



الرياض / سما

كشفت منصة (شاهد vip) عن تفاصيل قصة ومتى موعد عرض فيلم رولم السعودي 2020 خلال الشهر الحالي، واصفة إياه بأنه دراما سينمائية سعودية من قلب مدينة جدة.

وذكرت أن موعد عرض فيلم رولم على شاهد vip يكون يوم الجمعة 4 ديسمبر / كانون أول 2020، داعية المشتركين إلى الترقب والانتظار، والآخرين إلى تفعيل اشتراكهم للمشاهدة.

وتبلغ مدة فيلم رولم المرتقب، 1 ساعة و28 دقيقة بدون أي إعلانات وفواصل، فيما يشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم (خالد يسلم، سارة طيبة، فاطمة البناوي، شاهر القرشي).

وعرض فيلم رولم الدرامي النوعي، لأول مرة في السينما وعدد من الأماكن بالمملكة العربية السعودية، بتاريخ الرابع عشر من شهر آذار / مارس 2019، قبل أن توفره شاهد.

قصة فيلم رولم:

تدور الأحداث كافة هو الشاب عمر نزار الذي يجسد شخصية مخرج سينمائي طموح، يشرع في صناعة فيلم عن مدينة جدة، ثم يلتقي بمصور سينمائي مخضرم ويعرف صعوبة صنع الأفلام في شوارعها.

ويواجه المخرج عمر صعوبات كبيرة في التعرف على جدة وإنتاج الفيلم، ثم يتعثر في طريقه على المصور المعتزل فريد لطفي أثناء عمله في محل تجاري لبيع وصناعة الأنتيكة.

وكتب قصة وسيناريو فيلم رولم، ياسر حماد وعبدالله القريشي (المخرج والمنتج أيضا)، وأعد الموسيقى محمد ناصف، فيما المونتاج والمونتير، رامي بكر ومحمد بكر وأحمد فوزي.

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