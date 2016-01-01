التنمية الاجتماعية تكشف تطورات جديدة بشأن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

غزة /سما/

قال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية لؤي المدهون، إن " موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قريب جدًا ، تم الانتهاء من تجهيز الملفات كاملة بهذا الخصوص وملف المستفيدين جاهز عند وزارة المالية في انتظار قرار الصرف ."

وأضاف المدهون في حديث لبرنامج نبض البلد عبر أثير اذاعة "صوت الشعب" المحلية، يوم الثلاثاء، "سيكون هناك صرف لأسماء جديدة واسترجاع أسماء حُجبت مؤخرًا وهناك أسماء لا تستحق سيتم حجبها. "

وقال "وزارة التنمية الاجتماعية في هذه اللحظة تجني ثمار اتصالاتها وجهدها مع المؤسسات الدولية ، حيث تم توفير ألاف القسائم الشرائية والآن تم توفير مساعدات لـ 12 ألف أسرة ستستفيد لعدة أشهر ."

وتابع قائلا "هناك رسائل وزعت على 5131 أسرة ستستفيد من القسائم الشرائية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لمدة خمسة أشهر كمساعدات عاجلة ."

وأوضح المدهون بأنه "سيتم اعتماد 3000 أسرة جديدة ستستفيد من مساعدات القسائم الشرائية ، اضافة للأسماء التي تستفيد بشكل دوري من برامج الوزارة والمؤسسات المتعاونة والشريكة. "

وقال "سيتم توزيع ألاف الطرود الغذائية الخاصة بمساعدات جائحة كورونا ونحن نعمل بالدرجة الأولى على توفير المواد التموينية للفقراء والأشد فقرًا خاصة المحجورين والمصابين بكورونا. "

وقال "سنوفر مساعدة ل 50 أسرة غير مقتدرة على دفع ايجار منازلهم ، إضافة لتقديم مشاريع خاصة بترميم المنازل المتضرررة من المنخفضات ، ومساعدات لذوي الاعاقة وسماعات خاصة بمن يعانون من مشاكل السمع ."

وأضاف "البوابة الحقيقية للمواطنين هي مقرات وزارة التنمية الاجتماعية ومديرياتها وكل مواطن يجد أي مشكلة لديه يتواصل مع باحثه المباشر مع ارفاق الأوراق المطلوبة ، وهنا يجب الاشارة أننا أرسلنا ايعاز بضرورة الاهتمام ومساعدة أخوتنا سائقي السيارات وعمال المياومة".