موعد مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

مدريد / سما

أعلنت مصادر رياضية، موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت المصادر أن موعد مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق والبحرين وقطر والكويت، التاسعة في الجزائر وتونس والمغرب.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء ينطلق في تمام الساعة العاشرة مساء وفق وقت مصر وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن والسودان وليبيا، بينما تكون الثانية عشرة منتصف الليل لدى عمان والإمارات.

معلق مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد:

وتعرض مباراة بطل أوروبا والفريق الإسباني العنيد على بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports HD 3) بتعلق المصري أحمد الطيب، إلى جانب قناة (Polsat Sport Premium PPV 2 HD).

وبات "البافاري" يمثل الفريق المرعب خاصة حينما يواجه الأسبان، إذ أنهى مباراة الذهاب ضد أتلتيكو مدريد بانتصار كبير بأربعة أهداف دون مقابل لأبناء المدرب دييغو سيميوني.

ترتيب مجموعة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد:

المركز الأول: بايرن ميونخ برصيد 12 نقطة.

المركز الثاني: أتلتيكو مدريد برصيد 5 نقاط.

المركز الثالث: لوكوموتيف موسكو برصيد 3 نقاط.

المركز الرابع: ريد بول سالزيورغ برصيد نقطة.

وتجري مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالتزامن مع سبعة لقاءات أخرى في البطولة الأوروبية، منها ريد بول سالزبورغ ضد لوكوموتيف موسكو الروسي لحساب ذات المجموعة.