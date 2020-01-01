نتيجة الشهادة السودانية 2020 .. هل موعدها اليوم ؟

الخرطوم / سما

كشفت مصادر تربوية في السودان، عن حقيقة الأنباء المتداولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية للعام الدراسي 2020.

وأكدت المصادر التربوية في تصريح صحفي أن ما يتم تناقله بأن نتيجة الشهادة السودانية 2020 سوف تُعلن اليوم الثلاثاء، لا يستند إلى أي مصدر رسمي من وزارة التعليم.

وأفادت المصادر بأن موعد نتيجة الشهادة السودانية 2020 لم يُحدد حتى لحظة نشر هذا النص، موضحة أنه سيتم الإعلان عن ذلك حال ورود أي تطورات جديدة من الوزارة.

نتائج الشهادة السودانية 2020:

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد أثارت جدلا واسعا في أوساط الطلبة وأولياء الأمور، وذلك بعد أن أرسلت مسجات على أرقام هواتفهم، حول معرفة نتيجة الشهادة السودانية.

وجاء نص الرسالة التي وصلت مجموعة من الطلاب واطلعت عليها وكالة سما الإخبارية : "لمعرفة نتيجة الشهادة السودانية أرسل رقم الجلوس على الرقم 12120 عبر كل الشبكات".

وبهذا الصدد، شددت المصادر على أن "هذه الرسالة لم تُرسل من مصدر رسمي"، متوقعة أن تكون في إطار استعدادات المواقع لمساعدة الطلاب في التعرف على نتيجتهم فور صدورها.

وذكرت أن نتيجة الشهادة السودانية قد تُعلن بتاريخ 27 ديسمبر / كانون الأول الجاري، لافتة إلى استمرار عملية التصحيح والفرز ورصد الدرجات النهائية قبل رفعها على المنصة الإلكترونية.