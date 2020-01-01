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نقابة الاطباء: قررنا اخلاء الاطباء من مستشفى طوباس التركي لعدم توفر الحماية

الإثنين 30 نوفمبر 2020 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الاطباء: قررنا اخلاء الاطباء من مستشفى طوباس التركي لعدم توفر الحماية



رام الله /سما/

قررت نقابة الاطباء، مساء اليوم الاثنين، اخلاء الطواقم الطبية من مستشفى طوباس التركي لعدم توفر الحماية للاطقم الطبية بحسب بيان صادر عن النقابة.

وقالت النقابة ان الاطباء في المشفى تعرضوا للضرب قبل ايام ولم يتم محاسبة الفاعل، مضيفة ان الاعتداء تكرر اليوم دون توفر اي حماية للاطباء من قبل الامن المتواجد بالمشفى بحسب البيان.

واشارت الى ان طواقمها لن ينتظموا بالدوام الا بعد توفير الحماية لهم

وهذا نص البيان كاملا:

الزميلات و الزملاء الكرام
بعد أن قام أحد الأشخاص بأعمال بلطجة في مستشفى طوباس التركي على مرآى رجال الأمن الذين لم يقومو بردعه و ما حصل بعدها من عدم جدية الجهات الأمنية المسؤولة عن ردع المعتدي و حماية الطاقم الطبي.. فإن هذا المستشفى أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الأطباء و الكادر الطبي.. إن مثل هذه الأعمال الخارجة عن عادات شعبنا و أهل هذه المحافظة المعطاءة سوف تؤدي إلي تدمير الوضع الصحي في الوطن كله إذا لم تجد من يردعها و يطبق القانون على الجميع..و منذ هذه

الحادثة و النقابة تتابع هذه القضية مع الجهات المختصة و تطالب بسرعة تنفيذ القانون و إعتقال الجاني و قد تم تقديم شكوى رسمية بذلك .. و للأسف كان هناك تبريرات و حجج بهدف اضاعة الوقت و التستر على هذا الشخص.. و ما حدث هذا المساء ان هذا الشخص جاء الى المستشفى مجددا و تجول بدون كمامة و تواجد عند رجال الأمن في المستشفى.. إن نقابة الأطباء جاهزة دائما لحماية الأطباء و الدفاع عنهم خصوصا في هذا المستشفى و في حال لم تتخذ الجهات المسؤولة الاجراءات المناسبة و تقوم بواجبها فإن النقابة ستقوم بسحب جميع الأطباء من المستشفى على أن يكون دوامهم في المستشفيات القريبة كل حسب سكنه حتى يتم حل هذه المأساة و توفير حماية حقيقية للأطباء و الكادر الطبي.. ان النقابة في حالة متابعة حثيثة للموضوع و سيكون هناك قرار قبل يوم الجمعة من هذا الأسبوع في هذ الخصوص

#نقابة الاطباء #مستشفى طوباس التركي

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