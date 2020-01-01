"الصحة" بغزة: سنعلن الثلاثاء عن جملة التغيرات بسياسة إجراء فحوصات فيروس كورونا

غزة /سما/

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، انها بصدد الإعلان غدا عن جملة التغيرات في سياسة إجراء فحوصات فيروس كورونا والبرتوكولات المنظمة لهذا الأمر.

ومساء أمس، أصدرت وزارة الصحة بغزة، بياناً بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وزيادة الأعداد المسجلة كمخالطين، في القطاع.

وقالت في بيان مقتضب: إنه نظراً لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا وزيادة الأعداد المسجلة كمخالطين، وتلك التي يشتبه باصابتها بهذا الفيروس بالشكل الذي يفوق قدرة المختبر المركزي لإجراء الفحوصات لكل هذه الأعداد، فان وزارة الصحة بصدد إعادة دراسة جملة السياسات والإجراءات والبرتوكولات المنظمة لهذا الأمر.