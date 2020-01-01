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حماس: تعامل الاحتلال مع الأسرى يخالف القوانين والأعراف

الإثنين 30 نوفمبر 2020 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تعامل الاحتلال مع الأسرى يخالف القوانين والأعراف



غزة /سما/

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن منع الاحتلال لذوي الأسير عايد خليل من زيارته بعد إجرائه عملية قلب مفتوح يعكس سادية إدارة سجون الاحتلال وإجرامها في التعاطي مع أبسط حقوق الأسرى.

وأشار قاسم في بيان صحفي، إلى أن تفاقم الحالة الصحية للأسير عايد خليل ناتج عن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعدون بالمئات.

وأكد أن الاحتلال يتحمل مسؤولية هذا السلوك، وهذه السياسة المخالفة لكل القوانين والأعراف.

ودعا قاسم كل الأطراف الدولية ذات العلاقة للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكه للقانون الدولي في التعاطي مع موضوع الأسرى.

وجدد التأكيد على أن قضية الأسرى ستظل أولوية للمقاومة الفلسطينية حتى كسر القيد عنهم، وانتزاع حريتهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

#حازم قاسم #حماس #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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