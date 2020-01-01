  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تربية بيت لحم تغلق 3 مدارس بسب فيروس كورونا

الإثنين 30 نوفمبر 2020 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تربية بيت لحم تغلق 3 مدارس بسب فيروس كورونا



بيت لحم /سما/

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الاثنين ، اغلاق 3 مدارس بسبب ظهور اصابات بفيروس كورونا، واغلاق مدرسة الرعاة الثانوية في مدينة بيت ساحور حتى نهاية الاسبوع ، بعد اصابة ضابط النظام في المدرسة.

وأفادت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، بأنه تقرر اغلاق مدارس، ذكور الصديق الاساسية في قرية حوسان غرب بيت لحم حتى نهاية الاسبوع الجاري، بعد اصابة ثلاثة معلمين، وبنات بيت جالا الثانوية لمدة 48 ساعة، بسبب اصابة معلمة، وأربع طالبات، وروابي القدس الثانوية في بلدة العبيدية شرقا لمدة 48 ساعة بعد اصابة معلمة وطالبتين.

وأضافت المديرية أن هذا الاجراء يأتي لافساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.

#بيت لحم #التربية والتعليم #اغلاق مدارس #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 22 الثانية والعشرون

ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني

التنمية تعلن عن موعد صرف المنحة القطرية وشروطها ومن سيستفيد منها وتم ايقافها عن هؤلاء ..

مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة

شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا

فيديو سقوط محمد رمضان من المسرح في الإمارات (شاهد)

الكابينت يوافق على تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

7888

“تذكروا هذا الاسم”… يديعوت: تلك الليلة التي حسمت مصير العالم النووي لثلاثة أسباب..

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اشتيه: فريق فني من وزارة المالية يتابع ملف المستحقات

6880

شاهد.. رجل أعمال فلسطيني: محكمة إماراتية أدانت وزيرا سعوديا لصالحي

بن سلمان

اعلام اسرائيلي: "السعودية تتراجع عن فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي"

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11