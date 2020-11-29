شاهد.. رجل أعمال فلسطيني: محكمة إماراتية أدانت وزيرا سعوديا لصالحي

دبي /وكالات/

أدانت محكمة في دبي وزيرا سعوديا وأربعة من أشقائه في قضية “نصب واحتيال” رفعها ضدهم رجل الأعمال الفلسطيني الكندي عمر عايش، حسبما أفاد الأخير في حسابه على “إنستغرام”، الإثنين، ونقلت عنه فضائية الجزيرة القطرية.

والقضية مرفوعة أمام القضاء الإماراتي منذ 12 عاما، ووجهت فيها اتهامات لوزير العمل السعودي أحمد الراجحي وأشقائه، بالاستيلاء “بالنصب والاحتيال” على حصة عايش في شركة “تعمير القابضة”، وهي إحدى أكبر مطوري العقارات في الإمارات، برأس مال 1.8 مليار دولار.

وفق ما نقلته الجزيرة، صدر الحكم في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وألزمت المحكمة الوزير السعودي وأشقاءه بدفع تعويض لرجل الأعمال الفلسطيني بحوالي 1.7 مليار درهم (450 مليون دولار)، إضافة إلى فائدة 9 بالمئة سنويا، تبدأ من مارس/آذار 2017 حتى انتهاء سداد قيمة التعويض.

ولم يصدر بيان رسمي من الجانب الإماراتي، أو وزير العمل السعودي أحمد الراجحي.

كذلك نقل موقع “عربي بوست” عن عايش قوله: “الحكم تاريخي لسوق العقارات في الإمارات، حيث أمرت محكمة دبي رجل الأعمال ووزير العمل السعودي أحمد الراجحي بدفع ما يقارب ملياري درهم إماراتي”.

وأضاف عايش: “مع أن الحكم جاء بمبلغ أقل بكثير مما توقعت، إلا أنه يمثل انتصاراً كبيراً للعدالة في مواجهة الفساد والظلم”.

وحرّكت “مؤسسة العدالة الدولية” بواشنطن قضية ضد الوزير السعودي أمام المحاكم الأمريكية بتهمة “نهب تعمير القابضة والاستيلاء على حصة مؤسسها ومئات العملاء”.

والقضية “تعمير القابضة” الشهيرة تعود لعام 2008، حين أسس عايش الشركة وكانت تستعد لاكتتاب عام أولي، حيث قام بنك الخليج الدولي في حينه بتقييم محفظة الشركة بمبلغ خمسة مليارات دولار.

رجل الأعمال الكندي عمر عايش في أول ظهور تلفزيوني بعد إدانة محكمة دبي لوزير العمل السعودي أحمد الراجحي في قضية "شركة تعمير" وإلزامه بدفع ٢ مليار درهم (٦٠٠ مليون دولار) لعايش.#مقتل_تعمير #عمر_عايش #فساد_وزير_سعودي pic.twitter.com/9t5QtcAmdp — Omar Ayesh (@OmarJAyesh) November 29, 2020

في حكم تاريخي لسوق العقارات في #الإمارات العربية المتحدة، أمرت محكمة دبي رجل الأعمال ووزير العمل #السعودي أحمد الراجحي بدفع ما يقرب ٢ مليار درهم إماراتي لرجل الأعمال الكندي عمر عايش، مؤسس شركة #تعمير ومطوّر أحد أكبر الأبراج السكنية في منطقة دبي مارينا.https://t.co/SzvqIdxUCG — Omar Ayesh (@OmarJAyesh) November 26, 2020