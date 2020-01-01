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مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية

الإثنين 30 نوفمبر 2020 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية



القاهرة /سما/

 أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية في السياسة المصرية، مشدداً على ثبات الموقف المصري تجاهها، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان أصدره عقب لقاء الرئيس محمود عباس مع أخيه الرئيس السيسي اليوم بالقاهرة، إن الرئيس السيسي أكد استمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.

وأضاف راضي، أنه جرى خلال اللقاء التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الرئيسين من أجل متابعة ما سيتم من خطوات خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو حلحلة الوضع الراهن، بالعودة إلى مســـار المفاوضات.

كما شهد اللقاء استعراض الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، وأوضح الرئيس السيسي أن التحركات المصرية دائماً ما تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية للقطاع.

وأكد أن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني.

#عبد الفتاح السيسي #مصر #الرئيس عباس #القضية الفلسطينية #المصالحة الفلسطينية

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