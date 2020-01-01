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شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا

الإثنين 30 نوفمبر 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا



رام الله / سما /

استهجن مدير عام شركة الجنيدي للألبان مشهور الجنيدي قرار حركة حماس منع إدخال منتجات الألبان التي تٌصنعها شركتي الجنيدي والجبريني إلى قطاع غزة، "بزعم دعم المنتج المحلي في القطاع".

وقال الجنيدي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الإثنين، إن شركتهم وشركة الجبريني أبلغتا شفهيًا من قبل إدارة المعابر والعاملين فيها بأن منتجاتهم وخاصة من اللبن الرايب سعة لتر فما فوق ممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة "دعما للمنتج المحلي".

وأضاف الجنيدي "أن شركة الجنيدي ومقرها الخليل هي شركة فلسطينية وتسوق منتجاتها في المحافظات الشمالية والجنوبية منذ 1990 وما يتم إنتاجه وطني خالص ويجب أن يسوق في السوق الفلسطيني دون تجزيء".

وأشار الجنيدي إلى أنه بعد التواصل مع الناطق باسم وزارة الاقتصاد التابعة لحماس في القطاع، قال إن ما جرى هو مداولات مع مدير المعابر، ولم يرق الى قرار المنع، مؤكدا أن وقوف وزارة الاقتصاد في الحكومة الشرعية واتحاد رجال الأعمال واتحاد الصناعات الغذائية كان له دور كبير في نفي حماس صحة هذه الأنباء.

ووصف مدير عام شركة الجنيدي قرار منع إدخال المنتجات الفلسطينية إلى القطاع بالقرار "الخاطئ" لأن الاستيراد يكون ما بين الدول وليس في الدولة الواحدة، مشيرا إلى أن أي منع لإدخال المنتجات المصنعة في القطاع إلى الضفة فهو بسبب الاحتلال وتحكمه الكامل بالمعابر.

من جانبه حذر أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق من خطورة قرار حركة حماس منع إدخال منتجات الألبان من الضفة إلى قطاع غزة.

وقال الزق في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاثنين، إن هذا القرار خطير للغاية على الوحدة الوطنية والجغرافية ويشكل "ضرباً لكل مساعي الوحدة التي نأمل أن يتم استعادتها وأن نكون في مواجهة المشروع الأمريكي بإقامة كيان سياسي في غزة".

واضاف الزق، إن هناك حديثاً حول التراجع عن هذا القرار، وهذا ما تسعى له جميع فصائل العمل الوطني التي تؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام وتفعيل الحوار الوطني بشكل أكثر جدية.

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