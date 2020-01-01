  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

لأول مرة.. "هواوي" تدمج تقنية "عين الإنسان" بهاتفها المنتظر

الإثنين 30 نوفمبر 2020 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. "هواوي" تدمج تقنية "عين الإنسان" بهاتفها المنتظر



وكالات

أفادت تقارير إعلامية بأن شركة هواوي الصينية تخطط لتوفير "تقنية غير مسبوقة" في سلسلة هواتفها "هواوي بي 50" المنتظرة العام المقبل.


وقال موقع "غادجيت 360" إن المؤسسة العملاقة ترغب في إحداث قفزة في مجال التصوير، وذلك بإقحام "تقنية العدسات السائلة".

وأوضح المصدر أن هذه التقنية، التي حصلت الشركة الصينية على براءة اختراعها، تهدف إلى تحسين سرعة التركيز على الصورة بشكل كبير.

ركيزا بؤريا يصل إلى مستوى المللي ثانية، على غرار عين الإنسان تقريبا.

ويتوقع متابعون أن تحتوي هواتف "هواوي بي 50" على تقنية العدسات السائلة، مرجحين أن يجري دمجها في وحدة العدسة المقربة.

وحصلت "هواوي" على براءة اختراع هذه التكنولوجيا الجديدة في 25 ديسمبر من العام الماضي، وتم الإعلان عنها لأول مرة في أبريل.

#هواوي #العين #شركة هواوي الصينية #هواوي بي 50

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا 2020

الأحمد يهدد حماس : عليكم الغاء قرار منع منتجات الضفة من دخول غزة قبل فوات الاوان ..

تفاصيل جديدة عن اغتيال فخري زادة: العامل البشري غير موجود !

"وكالة ايرانية" تكشف: زاده زود حماس والجهاد بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية

صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة عن كيفية اغتيال الموساد العالم الايراني محسن فخري زادة

خوفا من المصلين .. هكذا دخل ممثل عن ملك البحرين الى الأقصى يوم الجمعة الماضي ..

مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة

الأخبار الرئيسية

خطة لثلاث سنوات لحكومة اشتية للتعافي.. وهكذا ستُسدد مستحقات موظفي السلطة

اللجان الطبية بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

ايران

ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني

نتنياهو

صحيفة عبرية: نتنياهو يعتزم زيارة مصر قريبا لبحث العلاقات الاقتصادية

حكومة7

مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة