ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني

طهران/سما/

وزعت المخابرات الإيرانية في جميع الفنادق في ايران صورا الاشخاص المتورطين الذين نفذوا عملية اغتيال العالم النووي فخري زاده.

وتداولت المخابرات الإيرانية ، مساء اليوم (الأحد) ، صور المتورطين في اغتيال حسن فخري زادة "أبو القنبلة النووية الإيرانية" في جميع الفنادق في البلاد.بالإضافة إلى ذلك ، طلبت المخابرات الإيرانية من أصحاب الفنادق إبلاغهم فور وجود هؤلاء الأشخاص.

واتهمت إيران، إسرائيل بقتل عالمها النووي محسن فخري زاده بعد أن نصب مسلحا كمينا لسيارته، بينما ​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الجمعة الماضي، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.



يذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وقد أعلن قبل عامين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية، بحسب وكالات إيرانية.