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سنبقى أوفياء لأسر الشهداء والجرحى والأسرى

مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة

الأحد 29 نوفمبر 2020 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة



رام الله /سما/

أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، عن رفضه لأي اقتطاعات من أموال المقاصة.

يأتي ذلك تعقيباً على الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية الليلة، وأعلنت فيها عن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (كابينت)، اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة هي قيمة مستحقات أسر الشهداء والجرحى.

واعتبر مجلس الوزراء في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم الليلة،  أن تلك الاقتطاعات غير قانونية.

وشدد على أن الحكومة لن تقبل بهذه الاقتطاعات، وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى.

#أموال المقاصة #الأسرى الفلسطينيين #الاحتلال الاسرائيلي #الكابينيت #ابراهيم ملحم

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