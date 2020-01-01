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سبب وفاة بابا ديوب نجم منتخب السنغال .. شاهد أجمل أهدافه

الأحد 29 نوفمبر 2020 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة بابا ديوب نجم منتخب السنغال .. شاهد أجمل أهدافه



دكار / سما

أعلنت وسائل إعلام عالمية، يوم الأحد 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، عن وفاة بابا بوبا ديوب نجم منتخب السنغال التاريخي وعدد من الأندية الأوروبية العقد الماضي.

وأكدت وسائل الإعلام أن سبب وفاة بابا ديوب لاعب المنتخب السنغالي الموهوب جاء بعد معاناة طويلة مع "مرض عضال" الفترة المنصرمة، =عن عمر ناهز 42 سنة.

وجاء خبر وفاة النجم السنغالي بابا ديوب بعد أيام قليلة من رحيل دييغو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم العالمية والأرجنتينية، الذي توفى نتيجة أزمة قلبية تعرض لها.

من هو بابا ديوب السيرة الذاتية:

واشتهر بابا ديوب عالميا، عقب الهدف الذي لا ينسى له في شباك المنتخب الفرنسي بإحدى لقاءات كأس العالم 2002 مونديال اليابان وكوريا الجنوبية، الذي فازت به البرازيل.

وقاد بابا ديوب منتخب بلاده السنغال لتحقيق إنجازات تاريخية في المونديال، إذ لعب معه نحو ثلاث وستين مباراة وأحرز خلالها إحدى عشر هدفا وصنع العشرات من الفرص.

ومن أبرز الفرق التي لعب فيها بابا ديوب، فولهام، وست هام يونايتد، برمنجهام سيتي، بورتسموث (الدوري الإنجليزي)، جراسهوبرز السويسري، آيك أثينا بطل اليونان.

وحصل بابا ديوب على العديد من الجوائز الفردية، أبرزها جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لأفضل هدف دولي، فيما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس اليونان والسوبر السويسري.

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