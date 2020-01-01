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الجزائر: سبب وفاة الفنان محمد بوحموم "تشاراك" الممثل الفكاهي

الأحد 29 نوفمبر 2020 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر: سبب وفاة الفنان محمد بوحموم "تشاراك" الممثل الفكاهي



الجزائر / سما

أعلنت مصادر فنية جزائرية، يوم الأحد 29 نوفمبر 2020، عن وفاة الفنان محمد بوحموم الممثل الكوميدي الجزائري بعد معاناة صعبة مع المرض في الأسابيع الماضية.

وأكدت المصادر الفنية، وفاة الممثل محمد بوحموم الذي يعرف بين الجمهور بلقب (تشاراك) إثر صراع في إحدى المستشفيات الجزائرية مؤخرا مع مرض فيروس كورونا.

وظهر محمد بوحموم في العديد من الأعمال الفنية، منها فيلم (ساعد القط، جمعي فاميلي، المرأة التي تنظر من النافذة، زنقة ستوري)، بالإضافة إلى مسلسلات وأفلام أخرى.

من جانبها، أصدرت مليكة بن دودة وزيرة الفنون والثقافة الجزائرية، بيانا نعت فيه الممثل الراحل بوحموم، واصفة إياه بأنه صاحب الدور المميز والحضور الفكاهي الرائع.

وتقدمت الوزيرة بن بدودة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الممثل "تشاراك" وجمهوره وعشاقه في الجزائر وخارجها، داعية له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

ورغم ظهوره على الساحة الفنية الجزائرية متأخرا، إلا أن بوحموم محمد (56 عاما) ترك بصمة كبيرة في عقول ونفوس المتابعين بسبب خفة دمه وجمال إطلالته على الشاشة.

يُذكر أن العديد من القنوات والصفحات، أخلطت بين الممثل الراحل محمد بوحموم "تشاراك" الذي انتقل إلى رحمة الله أمس، والفنان محمد بوخديمي الذي لا يزال على قيد الحياة بحالة صحية جيدة.

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