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الصور الأولى من احتفال الفنانة المصرية ميار الغيطي بعقد قرانها

الأحد 29 نوفمبر 2020 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصور الأولى من احتفال الفنانة المصرية ميار الغيطي بعقد قرانها



القاهرة / وكالات /

تداولت تقارير مصرية، السبت، أول صور من عقد قران الممثلة المصرية، ميار الغيطي.

وعقد إمام وخطيب مسجد عمر مكرم في العاصمة المصرية القاهرة، الشيخ مظهر شاهين، قران الفنانة على عريسها، بعدما احتفلا بخطوبتهما في شهر يوليو/ تموز.

يشار إلى أن ميار الغيطي هي ابنة الإعلامي، محمد الغيطي، ونالت الشهرة من بطولتها عددا من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، مثل "آدم وجميلة" إنتاج عام 2013، و"طلعت روحي" و"سرايا عابدين".

وكانت الانطلاقة الفنية لميار الغيطي من تجسيدها دور شقيقة الفنان، تامر حسني، في أحداث فيلم "كابتن هيما"، الذي عرض في عام 2008.

يشار إلى أن الوسط الفني العربي شهد في عام 2020 العديد من الزيجات، من أبرزها الفنانة التونسية درة، والفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، والفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين.

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