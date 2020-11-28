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فروانة:عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4 آلاف و 184 أسير

الأحد 29 نوفمبر 2020 07:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فروانة:عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4 آلاف و 184 أسير



غزة/سما/

قال المختص في شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن العدد  الإجمالي للأسرى الفلسطيينيين في سجون الاحتلال يبلغ نحو 4 آلاف و184 أسيرا، بحسب آخر تقرير لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وبين فروانة في تصريح له ، اليوم السبت 28/11/2020 ، أن عدد الأسرى يقترب من 4 آلاف و300 أسير، إذا "أضفنا المعتقلين الجدد".

وبين أن ألفين و676 أسيرًا في سجون الاحتلال قد صدر بحقهم أحكاما مختلفة، وهؤلاء يشكلون قرابة ثلثي أجمالي الأسرى القابعين اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.


وأوضح فروانة أن هذه الأرقام، هي استنادا إلى أحدث تقرير وصل من مصلحة السجون الإسرائيلية، والذي يتناول تفاصيل المعطيات الاحصائية الخاصة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكد أن من بين هؤلاء الأسرى المحكومين، يوجد نحو 58 طفلا، بينهم 54 تتراوح أعمارهم ما بين 16-18 عاما، و4 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 14-16 عاما.

وبين فروانة أن ألفا و496 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لسنوات تزيد عن 10 سنوات، من بينهم 174 أسيرا يقضون أحكاما تتراوح ما بين 10-15سنة، وأن 285 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15-20 سنة، وأن 494 أسيرا يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات تزيد عن 20 سنة، وتقل عن المؤبد، فيما الباقي وعددهم 543 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة، أو لعدة مرات.

وأوضح أن ألفا و180 أسيرا صدر بحقهم أحكاما بالسجن لفترات تقل عن 10سنوات، بينهم 829 أسيرا، صدر بحقهم أحكاما تتراوح ما بين 3 شهور، وأقل من 5 سنوات، و351 أسيرا صدر بحقهم أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 5-10سنوات.

 وأكد فروانة على أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة ولم تكن يوما نزيهة، وهي جزء من قضاء إسرائيلي قوامه الظلم والقهر وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني،  وأن جميع أحكامها تعسفية وقاسية وغير شرعية.

وشدد على أنه لا يجوز لمحاكم الاحتلال أن تُحاكم المواطنين الفلسطينيين؛ بسبب رفضهم للظلم ومقاومتهم  للمحتل وأذرعه المختلفة، سعيا لانتزاع حقوقهم المشروعة ووصولا لتحقيق أهدافهم الوطنية والعيش بحرية وكرامة في ظل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

#عبد الناصر فروانة #الأسرى الفلسطينيين #الاحتلال الاسرائيلي #السجون الاسرائيلية #مصلحة السجون الإسرائيلية

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