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صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

السبت 28 نوفمبر 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران



القدس المحتلة /سما/

نقلت قناة "كان" العبرية عن صحيفة "الجريدة" الكويتية قولها إن "حزب الله" اللبناني كشف الأسبوع الماضي عن خطة إسرائيلية لاغتيال أمينه العام حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران في سوريا والعراق وفلسطين.
 
وبحسب القناة العبرية، قال مصدر للصحيفة: إن نصر الله أبلغ بذلك قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قاني، خلال لقائهما في بيروت مؤخرًا.
 
وأضاف المصدر، أن نصر الله أطلع قاني على تقديرات الحزب حول إمكانية لجوء إسرائيل الى توجيه ضربة للمنشآت النووية والصاروخية الإيرانية ومقار لحلفاء طهران في المنطقة، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أقل من شهرين.

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