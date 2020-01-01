وزارة الاقتصاد: حركة حماس تمنع دخول المنتجات الوطنية من المحافظات الشمالية للجنوبية

رام الله /سما/

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مساء اليوم السبت، بياناً صحفياً، حول منع حركة حماس، إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية الى الجنوبية.



وقالت الوزارة في بيانها، "ان فلسطين وحدة جغرافية واحدة سياسياً واقتصادياً، وبناء على ذلك فإن جميع المنتجات الوطنية في دولة فلسطين تعامل معاملة واحدة، و تحظى بأولوية إستراتيجية لدى الحكومة الفلسطينية في أخذ حصتها الحقيقية في السوق الفلسطينية، منتجات مدينة غزة، هي مثل منتجات نابلس، ومنتجات الخليل".



وأضافت: "وفقاً لذلك فإننا نأمل من الأخوة في حماس التراجع عن قرارها الخاطئ بشأن منع إدخال منتجات شركات وطنية متخصصة في مجال إنتاج الألبان من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية".



وأشارت الوزارة إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة، من أجل إدخال منتجات المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية، في الوقت الذي يحد الاحتلال الإسرائيلي من انسياب الحركة التجارية بين شقي الوطن، علاوة على جهودها في إحلال المنتجات الوطنية محل نظيرتها الأجنبية وخاصة الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، وتوظيف كل الإمكانات التي من شأنها إعادة الاعتبار للمنتج الوطني في السوق الفلسطينية.



وجددت الوزارة، دعوتها لحركة حماس بالتراجع عن هذا القرار الخطأ الذي لا يخدم المنتجات والصناعة الوطنية.

