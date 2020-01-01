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ملخص أهداف مباراة الفيصلي والحسين إربد في الدوري الأردني 2020

السبت 28 نوفمبر 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة الفيصلي والحسين إربد في الدوري الأردني 2020



عمان / سما

حقق الفيصلي فوزا مهما على نظيره الحسين إربد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ستاد الحسن اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين الأردني.

وتقدم الحسين إربد بهدف عبر شريف النوايشة في الدقيقة 34 من الشوط الأول، قبل أن يرد الفيصلي بثنائية عن طريق أكرم الزوي ويوسف أبو جلبوش بالدقيقتين 43، 44 على التوالي.

بهذه النتيجة، رفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الأردني، بينما بقي الحسين إربد خامسا برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أقرب منافسيه.

ولم يتفوق الحسين اربد على الفيصلي منذ مباراة 2017 في درع المناصير الأردني للمحترفين التي فاز فيها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب لقاء الدوري الحالي.

ويستعد الحسين إربد لملاقاة الأهلي الجريح في الأسبوع الخامس عشر ثم السلط ومعان والوحدات، بينما يواجه الفيصلي نظيره سحاب قبل شباب العقبة والأهلي والسلط.

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