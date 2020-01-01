مشاهدة مباراة الوحدات ومعان بث مباشر .. الأردنية الرياضية

عمان / سما

أعلن التلفزيون الأردني الرسمي، عن رابط مشاهدة مباراة الوحدات ومعان بث مباشر المقررة اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 لحساب الأسبوع الرابع عشر من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة الوحدات ومعان مباشر تنقل من ملعب استاد عمان الدولي على قناة الأردن الرياضية الأولى بصوت عدد من المعلقين، فيما يمكن متابعتها من هنا أو عبر المنصات الرسمية في يوتيوب.

وتأتي مباراة الوحدات ضد معان في الدوري بالتزامن مع لقاء يحل فيه الفيصلي ضيفا ثقيلا على الحسين إربد في ملعب الملك عبدالله الثاني خلال الساعات المقبلة.

ويسعى الوحدات لمواصلة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري إذ يمتلك حاليا في رصيده 31 نقطة بفارق 5 نقاط عن الجزيرة أقرب المنافسين الذي لعب لقاء أكثر منه أمس.

في المقابل يمكن لفريق معان تقبل كل شيء إلى الخسارة في ظل الصعوبة التي يواجهها في الدوري وهو يملك حاليا 16 نقطة فقط في المركز التاسع بفارق قليل عن منافسيه العقبة وسحاب.

ويبدا لقاء معان والوحدات الساعة الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة عمان، علما أن موقعة الذهاب بين الطرفين ابتسمت للمتصدر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف يتيم للفريق الخاسر.

واشتعلت المنافسة في الدوري الأردني بين كل الفرق ما عدا الأهلي الذي يواصل التعثر جولة تلو الأخرى الأمر الذي وضعه في موقف حرج برصيد 8 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.