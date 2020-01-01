  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

صورة .. الموت يفجع الفنان عبد المجيد عبدالله

السبت 28 نوفمبر 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. الموت يفجع الفنان عبد المجيد عبدالله



الرياض / سما

أعلنت مصادر فنية سعودية، يوم السبت 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، عن وفاة والدة الفنان عبد المجيد عبدالله.

وأكدت المصادر الفنية وفاة أم عبد المجيد عبدالله بعد عدة أيام من وعكة صحية تعرضت لها، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره، كتب الملحن والمطرب السعودي عبر تويتر : "وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون". 

وقال عبد المجيد عبدالله في تغريدة له : "الله يرحمك ياأمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لااقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين".

وفاة ام عبدالمجيد عبدالله

بدوره، قال زيد حمزة مدير عام القطاع الموسيقي والإذاعي في مجموعة (Mbc) : "اتقدم بخالص العزاء للأخ والصديق الفنان عبد المجيد عبدالله بوفاة المرحومة باذن الله والدته، نسال الله ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".

من جانبه، كتب علي السعدي رئيس تحرير ‏‏‏‏‏صحيفة جدة مقدم : "ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة والدة أخونا الفنان عبد المجيد عبدالله وأخيه الفنان إبرهيم عبدالله نسال الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها وأن يعلي درجاتها في جنات الفردوس وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

#عبدالمجيد عبدالله #وفاة عبدالمجيد عبدالله #السعودية #والدة عبدالمجيد عبدالله #ام عبدالمجيد عبدالله

الأكثر قراءة اليوم

يوم سعيد في حياة اسرائيل .. من هو العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زادة؟!

إيران توجه رسالة للأمم المتحدة وتحذر من هجوم اميركي اسرائيلي قادم

الرئيس عباس يزور عمان والقاهرة

تقرير:نتنياهو عاد من نيوم خائبًا..لماذا تراجع بن سلمان؟

ليبرمان مهاجما غانتس ونتنياهو: “قطاع غزة ينتج ما لا يقل عن صاروخين يوميا.. يصل بعضها حتى الخضيرة"

الصحة العالمية تكشف توقعاتها لموعد السيطرة على كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

شجار شوارع بين لاعبي الأهلي و الزمالك عقب فوز الأحمر ببطولة أفريقيا..فيديو

الأخبار الرئيسية

وكيل وزارة التنمية يكشف عن آخر مستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية

وفيات كورونا

الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و827 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

نتنياهو

تقرير:نتنياهو عاد من نيوم خائبًا..لماذا تراجع بن سلمان؟

مدير السي اي ايه السابق "بريان" : اغتيال زاده عمل اجرامي وانصح طهران بالتريث في ردها

إيران توجه رسالة للأمم المتحدة وتحذر من هجوم اميركي اسرائيلي قادم