صورة .. الموت يفجع الفنان عبد المجيد عبدالله

الرياض / سما

أعلنت مصادر فنية سعودية، يوم السبت 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، عن وفاة والدة الفنان عبد المجيد عبدالله.

وأكدت المصادر الفنية وفاة أم عبد المجيد عبدالله بعد عدة أيام من وعكة صحية تعرضت لها، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره، كتب الملحن والمطرب السعودي عبر تويتر : "وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون".

وقال عبد المجيد عبدالله في تغريدة له : "الله يرحمك ياأمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لااقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين".





بدوره، قال زيد حمزة مدير عام القطاع الموسيقي والإذاعي في مجموعة (Mbc) : "اتقدم بخالص العزاء للأخ والصديق الفنان عبد المجيد عبدالله بوفاة المرحومة باذن الله والدته، نسال الله ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".

من جانبه، كتب علي السعدي رئيس تحرير ‏‏‏‏‏صحيفة جدة مقدم : "ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة والدة أخونا الفنان عبد المجيد عبدالله وأخيه الفنان إبرهيم عبدالله نسال الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها وأن يعلي درجاتها في جنات الفردوس وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".