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حزب الله: الرد على اغتيال العالم فخري زادة في أيدي طهران

الجمعة 27 نوفمبر 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: الرد على اغتيال العالم فخري زادة في أيدي طهران



وكالات

قال نائب أمين عام  حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم في مقابلة على قناة المنار، مساء يوم الجمعة، إن الرد على اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة في أيدي طهران.

وأضاف الشيخ نعيم قاسم: "ندين هذا الاعتداء الآثم ونرى أن الرد على هذه الجريمة هو بيد المعنيين بايران، ولكن هو عنوان شرف وكرامة ونحن لا تهزنا الاغتيالات".

وتابع نائب الأمين العام لحزب الله قائلا: "أعزي الإمام السيد علي الخامنئي ووزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري والشعب الإيراني بمناسبة استشهاد الشهيد العالم محسن فخري زاده على أيدي من ترعاهم أمريكا وإسرائيل وهذا جزء من الحرب على إيران والمنطقة الحرة وفلسطين".

وشدد الشيخ نعيم قاسم على أن حزب الله حقق الكثير من النجاحات في المشروع الذي وضعه ومنها أن لا يكون لبنان في التبعية للمستكبرين سواء الولايات المتحدة أو غيرها.

وأفاد بأن الضغط على حزب الله من الأعداء جاء كنتيجة للنجاحات الكثيرة التي حققها في مختلف المجالات.

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

وأفادت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع".

وأشارت إلى أنه "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه".

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