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الوليد بن طلال ينفذ مقلبا في نيوم... فيديو

الجمعة 27 نوفمبر 2020 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوليد بن طلال ينفذ مقلبا في نيوم... فيديو



وكالات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الحالي، مقطعا مصورا يرصد مقلبا نفذه الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، في مدينة نيوم السعودية.

ونفذ الوليد بن طلال المقلب في أحد المشاهير، على موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، المعروف باسم "الربع"، وذلك أثناء وجودهما في إحدى جزر مدينة نيوم، بحسب صحيفة "صدى" السعودية.

ويوثق المقطع المصور دخول الأمير الوليد بن طلال إلى الغرفة التي يوجد فيها "الربع" لإفزاعه، واشترك معه في المقلب مجموعة من الأشخاص.

وشارك الأمير الوليد بن طلال، اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي فيلما قصيرا يوثق رحلته السياحية إلى مدينة نيوم، المطلة على البحر الأحمر، وممارسته للعديد من الرياضات هناك، منها لعب الكرة الطائرة على الشاطئ، والغوص، وتسلق الجبال.

كما يبيّن الفيديو أن الوليد بن طلال لم تمنعه إجازته من ممارسة بعض الأعمال على يخته.


وغرد الملياردير السعودي مع الفيلم القصير: "عاش الوطن، عاش الملك، عاش ولي العهد، السياحة في السعودية، تراث، ثقافة، طبيعة". 

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