غزة: قسم مباحث الرمال يضبط شبكة تزوير أوراق نقدية ومستندات رسمية وشيكات

غزة / سما /

كشفت مديرية المباحث العامة في مدينة غزة، مباحث غزة، قسم مباحث الرمال، مساء اليوم الجمعة، شبكة تعمل على تزوير المستندات والشيكات بالإضافة لنقود مزورة متعددة الفئات.



وأشار النقيب يونس عوض رئيس قسم مباحث الرمال بأنه تم العمل بمضمون شكوى المواطن أ ف والتي مفادها قيام مجهول بتصريف شيكات مزورة باسمه تتضمن مبالغ كبيرة.



وبين النقيب يونس عوض بأنه بعد التحري والبحث وجمع المعلومات وردت معلومة تفيد بقيام المدعو ن س بمحاولة تصريف شيكات مزورة على أحد التجار بمكتبة بمنطقة السرايا بمدينة غزة.



وذكر عوض أنه على الفور تم التوجه للمكتب المذكور وضبط المدعو ن س وتم ضبط بحوزته ثلاثة شيكات مزورة باسم المشتكي أ ف ، حيث وبالتحقيق معه اعترف على حصوله على الشيكات المزورة من المدعو م ك من سكان مدينة غزة .



ولفت عوض أنه تم عمل عدة كمائن للأخير حيث تم استدراجه وضبطه وبالتحقيق معه حول الشيكات المزورة افاد بقيامه بتزويرها بالاشتراك مع المدعو ع ت من سكان شارع الجلاء بغزة.



وعليه تم استصدار اذن من النيابة بتفتيش منزل المدعو ع ت ، حيث تم تفتيش المنزل وضبط عدد 8 طابعات و4 أجهزة لابتوب تستخدم بعمليات التزوير وطباعة الأوراق النقدية المزورة ، بالإضافة لضبط مكبس حراري ليزر ومكن وأدوات أخرى تستخدم بعمليات التزوير ، مع العلم بأنه تم ضبط المدعو ع ت واستكمال التحقيقات معه من مباحث الرمال.



وفي ذات السياق نوه المقدم غسان الرواغ مدير مباحث غزة بأنه تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات بهذه القضية لمفتش تحقيق شرطة الرمال لاستكمال باقي الإجراءات بحقهم.



وأكد المقدم الرواغ بأن مباحث غزة بكل أقسامها تعمل ليل نهار من خلال ضباط وأفراد المباحث المنتشرين في كل المناطق لتوفير الأمن للمواطنين ، مؤكدا متابعته اليومية لشكاوي المواطنين التي تستقبلها اقسام المباحث العامة.

