تصدير 3 أطنان توت ارضي من غزة للضفة الغربية

غزة /سما/

ذكرت المواقع إلاسرائيلية أنه تم نقل اول شاحنة محملة بحوالي 3 أطنان من التوت من قطاع غزة الى الضفة عير معبر كرم أبو سالم.

ووفقا للقناة السابعة فإن التوت الأرضي ينتشر على مساحة حجمها 2,000 دونم شمالي القطاع صدّر نحو 4,500 طن من التوت من القطاع إلى الضفة والخارج عن طريق مغبر الكرامة(اللنبي) ومطار بن غوريون، والتي ساهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بمبلغ يزيد عن 50 مليون شيكل".

ونقلت عن مسؤول الارتباط الإسرائيلي في غزة إياد سرحان: "خلال شهر ديسمبر يُتوقع فتح موسم تصدير التوت الأرضي من قطاع غزة، لجهة إنعاش الإقتصاد".