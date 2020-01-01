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قوات الاحتلال تقتحم محيط منزل الشهيد نور شقير في سلوان

الخميس 26 نوفمبر 2020 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تقتحم محيط منزل الشهيد نور شقير في سلوان



القدس المحتلة /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، محيط منزل الشهيد نور جمال شقير، في حي وادي الربابة في بلدة سلوان.

وأوضحت عائلة الشهيد شقير ان شرطة الاحتلال اقتحمت منزلهم، وطالبت من والده إزالة اليافطة المعلقة والتي تحمل اسم الشهيد وصورته.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد شقير، بعد إلقاء الرصاص عليه عند حاجز زعيم أمس، والى ذلك قال محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين لمركز معلومات وادي حلوة أنه وخلال المحادثات مع الشرطة حول ملابسات وظروف الاستشهاد طالب بتحقيق فوري حول ظروف إعدامه على الحاجز، والكشف عن التسجيلات الموثقة بالكاميرات المثبتة على الحاجز.

وأضاف ان وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحش"، تقوم بإجراء التحقيق الأولي حول إطلاق النار على الشاب، وبعدها سيتم بحث تسليم جثمان الشهيد .

#قوات الاحتلال #اقتحام #الشهيد شقير #بلدة سلوان

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