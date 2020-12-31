سلطة الطاقة بغزة تحدد طريقة حساب سعر كليو الكهرباء

غزة /سما/

أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة على توصلها لاتفاق مع ممثلي أصحاب المولدات حول سعر الكيلووات، ساعة من الكهرباء المباعة من المولدات التجارية.



وقالت سلطة الطاقة في بيان صحفي، استناداً لنظام ترخيص المولدات التجارية فإن آلية الاحتساب هي بالكيلووات، ساعة فقط، وعليه يمنع الاستناد إلى أي وحدة أخرى.

وأضافت، "يتم الاحتساب قيمة استهلاك الكهرباء عن شهر نوفمبر 2020 م بقيمة 2.5 شيكل كحد أقصى لكل كيلووات.ساعة فقط على شكل سلفة، إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة المشتركة لدراسة السعر النهائي".

وأهابت سلطة الطاقة بأصحاب المولدات القائمة بضرورة الانتهاء من تصويب أوضاعهم طبقا لنظام ترخيص المولدات قبل تاريخ 31/12/2020 ، مشيرة إلى أنه لن يسمح بوجود أي شبكات غير مرخصة بعد هذا التاريخ حرصاً على السلامة العامة.