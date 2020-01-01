سعر برميل خام برنت يصل إلى 49 دولارا للمرة الأولى منذ مارس

وكالات

ارتفعت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الأربعاء، بنسبة 2-2.5%، وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير فوق 49 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 6 مارس/ آذار، عندما بدأت الأسعار بالانهيار، وفقًا لبيانات التداول.

ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر فبراير/ شباط، لمزيج نفط بحر الشمال برنت بنسبة 2.05% إلى 48.76 دولار للبرميل.



وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر كانون الثاني/يناير لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.07% إلى 45.39 دولار للبرميل.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، إن القيود الجديدة نتيجة تفشي جائحة كورونا لها تأثير أقل على الطلب على النفط، مما كانت عليه في الموجة الأولى من الوباء.

كما قال نوفاك في كلمته أمام جلسة اللجنة الوزارية لـ"أوبك+"، إنه على دول صفقة "أوبك+" الالتزام بواجباتها تجاه صفقة تقليص إنتاج النفط.

وقال نوفاك: "من الضروري مواصلة الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها اليوم، وعدم اليقين المستمر والمناخ الحالي خلال الشتاء".