الصحة العالمية: وصول أجهزة تنفس صناعي لقطاع غزة و70 ألف مسحة لفحص كورونا خلال يومين

غزة / سما /

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، عبد الناصر صبح، عن وصول 5 أجهزة تنفس صناعي من المنظمة لقطاع غزة اليوم الأربعاء.

وقال صبح في تصريحات صحفية إنّ 15 جهاز تنفس تم منحها من الحكومة الألمانية ستصل غزة خلال اليومين المقبلين، مبيناً أن 15 جهازاً آخر سيصلون الأحد من المنظمة.

وبين أن 70 ألف مسحة لفحص كورونا ستصل أيضاً خلال اليومين القادمين، لزيادة القدرة للمختبرات في إجراء عمليات الفحص، وزيادة القدرة لمستشفى الأوروبي للتعامل مع الحالات الخطرة.

وأوضح أن جميع هذه الأجهزة والمعدات تأتي في إطار مواصلة العمل الدؤوب مع وزارة الصحة في قطاع غزة لمواجهة انتشار فايروس "كورونا".

وأكدّ "صبح" أن المنظومة الصحية في قطاع غزة قد تتعرض للانهيار، حال عدم التزام المواطنين وعدم استجابتهم لاتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأضاف: "زيادة عدد الأسرة بالأوروبي المخصص لحالات كورونا لـ 150 سريرًا، هي زيادة متواضعة إزاء ما يمكن أن يحدث إذا لم يستجب المواطنون لإجراءات الوقاية".

ونبه إلى أن السلطات في قطاع غزة قد تلجأ كبقية سلطات العالم لفرض الإغلاق الشامل كحل أخير لتعافي المنظومة الصحية، مشدداً على الالتزام بإجراءات الوقاية هو الضمان الحقيقي لتجنب الانهيار والوصول لهذه الخيارات". "الراي الحكومية"