للمرة الأولى.. تصدير كميات من زيت زيتون غزة إلى دول عربية

غزة / سما /

كشفت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأربعاء، أنه تم لأول مرة تصدير كميات من زيت الزيتون المحلي إلى عدد من الدول العربية.

وقال المتحدث باسم الزراعة أدهم البسيوني في تصريح له، إن تلك الكميات من زيت الزيتون المنتج داخل قطاع غزة تعتبر بمثابة عينات تجريبية، وأضاف أن عملية التصدير ستستمر حال لاقت العينات قبولاً في تلك الدول العربية وهو أمر متوقع.

وأشار البسيوني إلى أن الوزارة تعتمد في قرار عملية التصدير على ضرورة توفر فائض من تلك السلعة داخل القطاع، وذلك تعزيزاً لصمود المزارعين ودعمهم.

ويعتبر زيت الزيتون المنتج محلياً في قطاع غزة وعموم فلسطين بشكل عام، من أجود أنواع الزيت على مستوى العالم، ويرغب به العديد المواطنين العرب لمذاقه الشهي وفوائده الكبيرة.