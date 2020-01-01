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"سناب شات" يخصص مليون دولار يوميا للمقاطع واسعة الانتشار

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سناب شات" يخصص مليون دولار يوميا للمقاطع واسعة الانتشار



وكالات / سما /

مع اشتداد المنافسة مع تطبيق "تيك توك" على مقاطع الفيديو واسعة الانتشار، يقدم تطبيق المراسلة، "سناب شات" حصة يومية قدرها مليون دولار لمستخدميه تستهدف أكثر المقاطع انتشارا.

ويقول سناب شات إن خاصية "سبوتلايت" الجديدة، ستشمل الأشخاص الذين لديهم "حسابات خاصة وشخصية" بالإضافة إلى أكبر نجومها، مؤكدا أن حصة المليون دولار يوميا ستستمر حتى نهاية العام على الأقل.

ويجب إرسال مقاطع الفيديو إلى فريق مسؤول عن هذا المشروع كي يتقرر تأهلها للحصول على الأرباح.

ويعتمد مقدار ما يحققه الفيديو لصاحبه على صيغة معقدة، لكنها تتضمن عدد مرات مشاهدة الفيديو. بحسب ما أوردته "بي بي سي".

ومع ذلك، لم يذكر سناب شات عدد الأشخاص الذين سيتم تقسيم المليون دولار في اليوم بينهم، أو ما هو الحد الأقصى للأرباح الفردية.

وبرز تيك توك كمنصة مفضلة للمحتوى واسع الانتشار، مدفوعا جزئيا بتركيزه على إضافة الموسيقى بسهولة إلى المنشورات.

وعلى الرغم من السوق التنافسي لجذب اهتمام المستخدمين، أعلن سناب شات مؤخرا أن أعداد المستخدمين اليومية قد ارتفعت إلى نحو 250 مليون شخص خلال وباء فيروس كورونا.

وسناب شات‏ هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة، ويمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نصوص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين.

#سناب شات

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