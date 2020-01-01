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طيران الاحتلال الاسرائيلي يقصف دمشق

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طيران الاحتلال الاسرائيلي يقصف دمشق



القدس المحتلة / سما /

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" (ليل الثلاثاء/ الأربعاء)، بوقوع عدوان إسرائيلي على منطقة جبل المانع قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة.

وأكد مراسل مراسل "سانا": أن العدوان الإسرائيلي يستهدف محيط جبل المانع بريف دمشق".

ونشر التلفزيون الرسمي السوري مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية في محيط جبل المانع بريف دمشق.

وأكد مصدر عسكري سوري أنه "في تمام الساعة 23.50 من ليل الثلاثاء الأربعاء، قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق، واقتصرت الخسائر على الماديات".

كان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، ولكن الغارات أسفرت عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.

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