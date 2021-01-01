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الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يوضح رؤيته السياسية تجاه دول العالم ويكشف عن فريقه

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يوضح رؤيته السياسية تجاه دول العالم ويكشف عن فريقه



واشنطن /سما/

قال جو بايدن اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستأخذ دور القيادة العالمية في المحيط الهادئ والأطلسي، ولن يكون لها دور في النزاعات غير الضرورية.

وأضاف بايدن، المرشح الديموقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن الولايات المتحدة جاهزة لقيادة العالم، وأنه يقدم فريقا "يحافظ على أمن وسلامة الولايات المتحدة وشعبها.. إدارة مستعدة لمواجهة خصومها دون رفض حلفائها". 

وقال بايدن إن اختياره لوزير الخارجية، أنتوني بلينكين، سيعيد بناء الروح المعنوية والثقة في وزارة الخارجية الأمريكية، المسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية للبلاد.

وأعلن بايدن ترشيح أليهاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي، أفريل هينس مديرة للإستخبارات الوطنية، ليندا توماس غرينفيلد سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومي الأمريكي.

ولفت بايدن، عقب إعلان ولاية بنسلفانيا التصديق رسميا على فوزه، إلى أن دعاوى الرئيس دونالد ترامب القضائية ستستمر في الفشل وستواصل الولايات التصديق على نتائج الانتخابات.

وأكد أنه سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في العشرين من يناير المقبل.

وكان بايدن كتب عبر "تويتر" إن "الانتخابات قد انتهت، وحان الوقت لنبذ الحزبية والخطاب الهادف لتشويه صورة بعضنا البعض"، داعيا إلى التعاون.

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